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    • 15.08.2020 12:00
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    Son dakika: 'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'nin Türkiye sınırındaki ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

    Cerablus'ta kalleş saldırı

    'nin Türkiye sınırındaki ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, yerel meclis binası ve Cerablus Hastane yakınlarındaki bölgede bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.




    1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
    Terör saldırısı sonucu, 1 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

    Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.


    Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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