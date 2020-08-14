Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın ülkesinin İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığı yönündeki açıklaması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Gargaş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, cesur bir girişimle İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusundaki kararını iki devletli çözüm şansını korumak için kullanıyor." ifadelerine yer vermişti.

"İSRAİL KARARINDAN VAZGEÇTİ" YALANI

"Bugün İsrail'in Filistin topraklarının ilhakını dondurmasının barışı yeniden canlandırmak için yeni bir fırsat olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Gargaş, İsrail'in "ilhak kararını dondurmasının bölge ve dünya halklarının geleceği için büyük bir kazanç ve başarı" olduğunu ifade etmişti.

Gazeteci Osman Ay Ferah, "Filistinliler BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasını reddetmede hemfikir." paylaşımında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planının ertelendiği ancak iptal edilmediği yönündeki açıklamasını hatırlatan Ferah, "İsrail ile BAE arasında savaş yok ki barış olsun. Katar ablukasının gerekçeleri ve diğer pek çok şey gibi bu da ikna edici bir açıklama değil." ifadelerine yer verdi.