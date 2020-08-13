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    • Dünya
    • 13.08.2020 17:09
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    • 13.08.2020 17:09
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    Son dakika: 'den flaş karar! ve ’ta sayısını azaltacak

    Gelen son dakika haberine göre, () F. , ve ’deki sayısının gelecek aydan itibaren azaltılacağını duyurdu.

    ABD'den son dakika Irak ve Suriye kararı!

    () F. , gelecek aydan itibaren ile 'deki lerin sayısının azaltılacağını belirterek askerleri çekme konusunda henüz talimat verilmediğini açıkladı. Irak'taki ABD askerlerinin görevi terör örgütü ile mücadelede Irak askerlerine yardımcı olmak ve 'ın ülkedeki egemenliğini durdurmak olduğunu vurgulayan Kenneth, Irak'taki askerlerinin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

    ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİ HEDEF ALINMAYA BAŞLANDIĞI DÖNEM

    Ancak bazı kaynaklar, Irak ile başlatılan görüşmelerin ardından Irak'taki asker sayısının yaklaşık 3 bin 500'e düşürüleceğini belirtti. Orgeneral Kenneth F. McKenzie'in açıklamasının Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

    Irak, ülkedeki ABD askerlerinin varlığına ilişkin geçtiğimiz Haziran ayında ABD ile stratejik müzakere başlatmıştı. Irak'taki İran yanlısı gruplar da ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete baskı uyguluyor.

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