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    • 13.08.2020 22:28
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    Netanyahu ile anlaşma karşılığında Filistin'i işgâl planını erteledi

    ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmanın Müslümanlara ihanet olduğu belli oldu.İsrail Başbakanı , işgal altındaki ’nın bazı kısımlarını ilhak planında değişiklik olmadığını ve ile yapılan anlaşmaya başka Arap ülkelerinin de katılacağını belirtti.

    İsrail işgale devam edeceğini açıkladı!

    Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtti.

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin ise Netanyahu, planın ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, "İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur." dedi.

    Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

    BAE ile atılan adımı "gerçek bir barış anlaşması" olarak niteleyen İsrail Başbakanı, başka Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılacağını belirtti.
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