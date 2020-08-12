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    • Dünya
    • 12.08.2020 12:43
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    • 12.08.2020 12:43
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    Ülke şokta! vakaları gazete kapattırdı!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Çin'den sonra 'ı derinden etkilemişti. İran'da koronavirüs vakaları tam bitti derken ikinci dalganın başladığının duyurulması dünyayı şoke etmişti. Gelen son dakika haberine göre, İran’da bir gazetesi, koronavirüs (Covid-19) vakalarının ülke genelinde açıklanandan 20 kat fazla olduğuna dair yayımladığı haberin ardından kapatıldı.

    Ülke şokta! Koronavirüs vakaları gazete kapattırdı!

    'da "Jahan e sanat" adlı gazetesi, le Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza ile yapılan bir röportajı yayımlamasının ardından kapatıldı. Yayımlanan röportajda Mahbubfer, yetkililer tarafından açıklanan koronavirüs verilerinin gerçek sayının yalnızca yüzde 5'ini oluşturduğunu ve gerçek vakaların 20 kat daha yüksek olduğunu iddia etti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise Mahboubfar'ın sözlerini yalanladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mohammadreza Saadi'ye göre ise gazete koronavirüs vakalarıyla ilgili haber nedeniyle kapatıldğını iddia etti.

    ÖLÜ SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI
    İran'da resmi olarak yayımlanan verilere göre ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 800'e yükselirken toplam vaka sayısı 331 bin 189'a ulaştı.

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