Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 198'e yükseldi

Açıklamada, 30 Haziran'dan bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde 198 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yerel yönetim yetkilileri, Rajshahi bölgesinde yaklaşık 893 bin kişinin ve 34 bin 140 hektar ekili tarım arazisinin sellerden etkilendiğini ifade etti.