Avrupa'da koronavirüste ikinci dalga korkusu! "Gidişat kötü"

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Kovid-19 nedeniyle 391'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 12 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 190 artarak 83 bin 237 oldu.

Ülkede salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.