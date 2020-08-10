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    • 10.08.2020 18:18
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    'da için uyarısı

    'da 'nda artan hareketlilik nedeniyle olası lara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

    Endonezya'da yanardağ uyarısı

    Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), 8 Ağustos Cumartesi meydana gelen hareketliliğin ardından bugün yeniden nın yaşandığı 'ndan püsküren kül ve dumanın kraterden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

    Yanardağdaki artan hareketliliğe karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapan PVMBG yetkilileri, yanardağ kraterini çevreleyen 3 kilometrelik alanda da faaliyette bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

    Üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağda cumartesi yaşanan patlama 4 bölgede kül yağmurlarına neden olmuştu.

    Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

    "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki 'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

    Haberler Dünya Endonezya'da Sinabung Yanardağı için patlama uyarısı
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