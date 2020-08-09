Okul ve Üniversite Liderleri Birliği (ASCL) Sendikası Başkanı Geoff Barton yaptığı açıklamada, okulların "en başından beri" bir öncelik olması gerektiğini söyleyerek, Johnson'ın kararını desteklediğini açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan vaka artışları nedeni ile Johnson normalleşmede frene bastıklarını duyurmuştu. Ülkede son 24 saatte bin 62 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 310 bin 815'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 kişi artarak, 46 bin 574'ulaştı.