Ulusal sandık çıkış anketine göre, cumhurbaşkanlığı oylamasında Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimden birinci çıktı. Svetlana Tikhanovskaya yüzde 6,8'de, eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde 2,3'te, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1'de, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ise yüzde 0,9'da kaldı. Yüzde 9,2 seçmen ise hiçbir adaya oy vermedi.

Kesin sonuçları ilan edilmesinden sonra Lukaşenko yemin ederek görevine devam edecek.

LUKAŞENKO 5 DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

Lukaşenko, siyasi hayatına 1989'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı.

1994'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015'te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.