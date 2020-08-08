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    • 08.08.2020 13:06
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    Son dakika: ’de askeri üssün önünde : 8 ölü

    Son dakika haberine göre, ’de askeri üssün önünde meydana gelen da 8 asker yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Polis bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

    Somali’de askeri üssün önünde patlama: 8 ölü

    'de askeri üssün önünde meydana gelen da 8 asker yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

    Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.

    Hüseyin, patlamada 8 askerin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

    Polis bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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