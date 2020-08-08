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    • Dünya
    • 08.08.2020 Gazete
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    Pistte facia

    'den kalkan Express'e ait yolcu uçağı, dün 'ın Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. İkiye ayrılan ta bulunan 17 kişi hayatını kaybederken 123 kişi de yaralandı. Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat vardı.

    Pistte facia

    'den kalkan Express'e ait yolcu uçağı, dün 'ın Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. İkiye ayrılan ta bulunan 17 kişi hayatını kaybederken 123 kişi de yaralandı. Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat vardı.

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