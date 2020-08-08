Pistte facia

Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı, dün Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. İkiye ayrılan uçakta bulunan 17 kişi hayatını kaybederken 123 kişi de yaralandı. Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat vardı.