Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede İran, İtalya, ABD gibi birçok ülkede on binlerce kişinin kısa sürede hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Damlacıklarla yayılarak tüm vücudu ele geçiren koronavirüsün altında yatan neden hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. İngilliz bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hastalarının otopsilerinde geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Araştırmada, Covid-19 nedeniyle ölen herkesin kan pıhtılaşması nedeniyle durumunun kötüleştiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiği belirtildi. Korona virüs, akciğerlere saldıran bir solunum hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, ciddi vakalarda kalp, beyin, böbrek gibi diğer organlara zarar verebiliyor.

DİĞER ORGANLARA ZARAR VEREBİLİYOR

Profesör Cooke, trombozun her ölümün doğrudan nedeni olmadığını, ancak bulguların yeni tip corona virüsün vasküler komplikasyonlara (damar hastalıkları) neden olduğu teorisini desteklediğini söyledi. Corona virüs, akciğerlere saldıran bir solunum hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, ciddi vakalarda kalp, beyin, böbrek gibi diğer organlara zarar verebiliyor.