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    • 06.08.2020 22:18
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    Senatosu onayladı! Hükümet çalışanları artık 'u indiremeyecek

    Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına merkezli platformu 'u indirmeyi yasaklayan yasa sını onayladı.

    ABD Senatosu'ndan Tiktok yasağı

    Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'in öncülüğünde Senato Genel Kuruluna sunulan , bugün oylandı.

    Tüm Senatörlerden "evet" oyu alarak, oy birliğiyle onaylanan tasarı federal hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına 'u indirmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

    Senatör Hawley, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "TikTok büyük bir ulusal güvenlik riskidir ve hükümet cihazlarında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

    Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisinin de onayını alması durumunda, yasalaşması i Başkan 'ın imzasına sunulacak.

    ABD'DE TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI

    Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıklamıştı.

    Aynı gün 'tan yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) 'nın, Trump ile görüştüğü ifade edilmişti. Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı bildirilen açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanılmıştı.

    Açıklamada, uygulamanın ABD, , ve 'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

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