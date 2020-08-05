O iddialardan en çok öne çıkanı ise saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğiydi. İddiaların reddedilmesine karşın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki yıl önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda elinde Beyrut Havalimanı'nın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenen Netanyahu, İran ve Hizbullah'a meydan okumuş ve bu bölgede Hizbullah'ın silahlarının olduğunu iddia etmişti. Netanyahu konuşmasında "Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, nerede yaptığınızı biliyor ve bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" demişti.