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    • 04.08.2020 19:57
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    Rusya'dan 'e "'ye saldırı" kınaması

    , 'nin başkenti 'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle 'i kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterlerinin Şam'ın güneyinde konuşlu rejimi su hedeflerine saldırı düzenlediği anımsatıldı.

    Rusya'dan İsrail'e Suriye'ye saldırı kınaması

    , 'nin başkenti 'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle 'i kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterlerinin Şam'ın güneyinde konuşlu rejimi su hedeflerine saldırı düzenlediği anımsatıldı.

    İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar kötüleşmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kararlı şekilde kınıyoruz. İsrail yönetimini bölgesi için tehlikeli sonuçlara yol açacak benzer adımları tekrarlamaması için ikaz ediyoruz." denildi.

    Rusya'nın, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, "Her iki tarafı da itidale ve gerginliğin artmasına müsaade etmemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurmuştu.

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