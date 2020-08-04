Rus 'newzfeed' haber sitesinde yayınlanan bir analiz haberde, "NATO üyeleri silahlarını birbirine doğrulttu. Fransa ile Türkiye arasında çıkabilecek olası bir çatışma NATO'nun çöküşünün açık bir habercisi olarak görülebilir" deniliyor.

Askeri müttefikler, birbirlerine karşı saldırganlıktan neredeyse hiç geri çekilmiyor.

2019'da 70. yıldönümünü kutlayan Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), 75. yıldönümünü görmek için yaşayamayabilir. 'Sözde müttefikler' zaten örgütü farklı yönlere çekiyor.

Çatışma yaşanabilir

Fransa ile Türkiye arasındaki çatışma NATO'nun çöküşünün açık bir habercisi olarak görülebilir.

Alman Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Haziran ayında Fransız ve Türk ordusu, Akdeniz'de bir çatışmanın eşiğinden zar zor döndüğünü yazıyor.

Bir Fransız savaş gemisinin, Doğu Akdeniz'de Türk kargo gemisine Libya'ya silah yardımı götürüyor bahanesiyle engelleme girişimine Türk savaş gemileri karşı koydu.

Ankara suçlamaları reddetti ve karşı iddialarda bulundu. Ancak öz aynı kalıyor: NATO üyeleri silahlarını birbirine doğrulttu.

S-400 meselesi

Gazete, bu NATO'nun çöküşünün ilk habercisi değil. Daha önce Türkiye, ABD ve ittifakın diğer üyelerinden gelen itirazlara rağmen Rus S-400 satın aldı. Paris aynı zamanda Ankara'nın Libya'daki çatışma konusundaki tutumunu da desteklemedi.

Mesele şu ki, Amerika Birleşik Devletleri artık Avrupa ile askeri bir blok sürdürmekle ilgilenmiyor ve lider olmadan müttefikler "parçalanmaya" başladı.

Avrupa'nın tek bir çıkış yolu var - kendi savunmasını inşa etmek gerekiyor.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması , örgütün diğer üyelerini kızdırdı ve Türk lider Recep Erdoğan, genç Fransız meslektaşının bir doktora kontrol etmesini açıkça önerdi. Aynı zamanda Rus uzmanlar, NATO üyelerinin uzun süreli bir silahlı çatışmayı açığa çıkarmak için bile Moskova'ya hâlâ çok fazla sorun yaratabileceğinden korkuyorlar.

*Bu analiz haberde yer alan görüşler 'newzfeed' haber sitesine aittir.