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    • Dünya
    • 04.08.2020 Gazete
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    İngiliz , yurttaşlarına 'nin tatil için çok güvenli olduğunu bildirdi

    ’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngilizler’i ’ye tatile davet etti: Türkiye virüsü kontrol eden nadir ülkelerden biri... Yani gidilebilecek yeşil ülkelerden... İngiltere'den 'da uçuşlar başlamıştı. Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık. Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek

    Büyükelçi!
    İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott, yurttaşlarına 'nin tatil için çok güvenli olduğunu bildirdi. Pandemi döneminde Türkiye'nin salgınla mücadele büyük başarı gösterdiğini, 'ye de tıbbi malzeme gönderdiğini belirterek, "Türkiye virüsü kontrol eden nadir ülkelerden biri... Yani gidilebilecek yeşil ülkelerden... İngiltere'den 'da uçuşlar başlamıştı. Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık. Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek" dedi.



    İngilizler'in uğrak merkezlerinden olan ve 'da doluluk oranı her geçen gün artıyor.

    Haberler Dünya İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott, yurttaşlarına Türkiye'nin tatil için çok güvenli olduğunu bildirdi
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