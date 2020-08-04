İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott, yurttaşlarına Türkiye'nin tatil için çok güvenli olduğunu bildirdi. Pandemi döneminde Türkiye'nin salgınla mücadele büyük başarı gösterdiğini, İngiltere'ye de tıbbi malzeme gönderdiğini belirterek, "Türkiye virüsü kontrol eden nadir ülkelerden biri... Yani gidilebilecek yeşil ülkelerden... İngiltere'den 15 Temmuz'da uçuşlar başlamıştı. İngiliz turistler Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık. Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek" dedi.
İngilizler'in uğrak merkezlerinden olan Antalya ve Muğla'da doluluk oranı her geçen gün artıyor.
İngilizler'in uğrak merkezlerinden olan Antalya ve Muğla'da doluluk oranı her geçen gün artıyor.