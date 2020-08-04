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    • Dünya
    • 04.08.2020 16:19
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    • 04.08.2020 16:19
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    Güney Rum Kesimi'nin hamlesine 'den sert tepki: Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var?

    ’nin ’deki adımlarından rahatsız olan Rumlar ’ya sığındı. Rum medyasının haberine göre, Fransa Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların ise Baf'taki 'nü kullanacağı kaydedildi. , Fransa'nın hamlesine tepki göstererek, " Fransa'nın 'ta ne işi var?" ifadelerini kullandı.

    Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var?

    , uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla ve 'taki garantör statüsü sorumluluğuyla bölge ülkelerinin attığı tek taraflı haksız adımlara karşı aldığı önlemler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin endişesine yol açıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Türkiye'nin varlığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in ardından 'dan yardım talep etti. Fransa ise, 'de Türkiye ve karşıtı ittifaklara dahil oldu. Rum medyasının haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Fransa'ya son ziyaretinde bazı güvencelerin verdiğini aktardı.

    RUM KESİMİ FRANSA'YA SIĞINDI
    Rum yönetiminin, Fransa'nın Kıbrıs'a yönelmesine olumlu baktığı belirtilen haberlerde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gelecek saldırılara karşı Rumları koruyacağı savunuldu. Rum medyasının haberine göre, Fransa Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların ise Baf'taki 'nü kullanacağı kaydedildi.

    KKTC'DEN SERT TEPKİ
    KKTC , Fransa'nın tutumunu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Rum yönetiminin Fransa ile anlaşma yapmaya hakkı olmadığını ifade eden Tatar, "Kimse Doğu Akdeniz'de gerilime oynamasın. Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var?" diye sordu.

    Haberler Dünya Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Fransa hamlesine KKTC'den sert tepki: Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var?
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