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    • Dünya
    • 04.08.2020 21:27
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    • 04.08.2020 21:27
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    'taki da bir çalışanı yaralandı

    () , 'ın başkenti 'ta meydana gelen şiddetli da THY'nin Beyrut ofisinde çalışan bir personelin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

    Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı

    () , 'ın başkenti 'ta meydana gelen şiddetli da THY'nin Beyrut ofisinde çalışan bir personelin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

    Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün, "Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan hafif şekilde yaralanan personelin THY'nin Beyrut ofisinde muhasebe şefi olarak görev yaptığı ve olay anında patlamanın şiddetiyle ofis camlarının kırıldığı öğrenildi.

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