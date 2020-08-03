Gösteride konuşan Katolik Papaz Franz Sieder, din adamı olarak barışın hayat bulabilmesi için mazlumun yanında yer alması gerektiğini belirterek, İsrail-Filistin sorununda mazlum tarafın Filistinliler olduğunu söyledi.

"AVUSTURYA'DA İKTİDAR TAMAMEN İSRAİL YANLISI"

Sieder, soğuk savaş döneminde Avusturya'nın tarafsızlık ilkesini benimseyerek hareket ettiğini ancak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bu tarafsızlık prensibine aykırı davranarak tamamen İsrail yanlısı politikalar geliştirdiğini anlattı.

Nazilerin Yahudilere İkinci Dünya Savaşı sırasında uyguladığı soykırımın dünya tarihinin en büyük insanlık suçlarından biri olduğunu hatırlatan Sieder, "Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın üzerimizde oluşturduğu baskı nedeniyle, bugün İsrail'in Filistinlilere uyguladığı hukuk dışı uygulamalara sessiz kalmamalıyız." diye konuştu.

Papaz Sieder, "İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini eleştirdiğim için kimse bana antisemitik damgasını vuramaz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak, İsrail'le yapılması planlanan siber tatbikata tepki göstermek amacıyla şehrin eski askeri yerleşkelerinden Stift Garnizonuna kadar yürüdü.