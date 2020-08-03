Bakımevinden yapılan açıklamada, "Mariette Bouverne için ilerlemiş yaşı bir nimet değildi. Bu kadar uzun yaşamanın kendisine verilmiş bir armağan olduğunu düşünmüyordu. Bunu her doğum gününde tekrar ederdi." ifadesine yer verildi.

Bouverne, 1932'de evlendiği eşi 1960'da öldükten sonra bir daha hiç evlenmedi.