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    • 03.08.2020 22:23
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    'nın en insanı 111 yaşında öldü

    "'nın en kişisi" unvanını taşıyan , 111 yaşında hayatını kaybetti. Bouverne'nin uzun yaşamaktan memnun olmadığı belirtildi.

    Belçika'nın en yaşlı insanı öldü

    Yerel basındaki haberlere göre, 25 Aralık 1908'de doğan ve son yıllarını Ghent kentindeki bir bakımevinde geçiren Bouverne'in ileri yaşa bağlı nedenlerle öldüğü bildirildi.

    UZUN YAŞAMAYI NİMET OLARAK GÖRMÜYORDU

    Bakımevinden yapılan açıklamada, "Mariette Bouverne için ilerlemiş yaşı bir nimet değildi. Bu kadar uzun yaşamanın kendisine verilmiş bir armağan olduğunu düşünmüyordu. Bunu her doğum gününde tekrar ederdi." ifadesine yer verildi.

    Bouverne, 1932'de evlendiği eşi 1960'da öldükten sonra bir daha hiç evlenmedi.

    Çocuğu olmayan Bouverne, uzun yıllar bir noterin yanında sekreter olarak çalıştı. Bouverne, 95 yaşına kadar bir apartman dairesinde yalnız yaşadıktan sonra bakımevine taşındı.

    Yaşayan hiçbir akrabası bulunmayan Bouverne'den geriye sadece "Çiko" adını verdiği kanaryası kaldı.

    Guinness Rekorlar Kitabına göre, dünyada şu anda yaşayan en yaşlı kişi 117 yaşındaki Kane Tanaka adlı bir Japon kadın.
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