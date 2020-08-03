Ülkede salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında birinci konumda olan Californiya eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 400'e, vaka sayısı ise 515 bin 686'ya ulaştı.

California'nın ardından ikinci sıradaki Florida eyaletinde vaka sayısı 491 bin 884 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 157'ye ulaştı.

Üçüncü sıradaki Teksas'ta vaka sayısı 454 bin 364 olurken, ölü sayısı 7 bin 341'e yükseldi.