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    • 02.08.2020 23:13
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    • 02.08.2020 23:19
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    şirketi tarafından uzaya gönderilen astronotları ’ya geri döndü

    şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda ’na () gönderilen ve () astronotları ’ya döndü.

    'li şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile 'na () gönderdiği Dragon uzay aracı ve ve () astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde 'ya geri döndü.

    Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.

    ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.

    Haberler Dünya SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen NASA astronotları Dünya’ya geri döndü
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