Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.08.2020 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2020 14:04
    ABONE OL

    Darbeci Sisi'den hazımsızlığı!

    ABD’nin kuklası, katil Esad’ın dostu darbeci Sisi’nin hazımsızlığı gün yüzüne çıktı. , 'nin 'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurarak skandal bir açıklama yaptı.

    Darbeci Sisi'den Oruç Reis hazımsızlığı!

    Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklama yayınladı. Bakanlık yazılı açıklamasında, 'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.

    AÇIKLAMADA AYRINTI VERİLMEDİ
    Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin, Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı. Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri olarak biliniyor.

    Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Rum Yönetimi ve arasında, bölgedeki doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.

    Haberler Dünya Darbeci Sisi'den Oruç Reis hazımsızlığı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri