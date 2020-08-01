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    • 01.08.2020 21:08
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    Son dakika: lı yönetmen koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... lı dünyaca ünlü yönetmen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Sinai, İran'da 1979'daki devrimden sonra uluslararası ödül kazanan ilk yönetmen olmuştu.

    Ünlü yönetmen korona sebebiyle hayatını kaybetti

    lı dünyaca ünlü yönetmen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1999 yılında çektiği "Arus-i Ateş" (Ateşin Gelini) filmiyle tanınan İranlı yönetmen Sinai, 79 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü Tahran'daki Emir Alem Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

    İRAN'DA ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANAN İLK YÖNETMEN
    Ateşin Gelini, Yaşasın, Aşk Sokaklarında ve Kan Çölü gibi filmleriyle tanınan Sinai, İran'da 1979'daki devrimden sonra uluslararası ödül kazanan ilk yönetmen olmuştu.

    Hüsrev Sinai, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Sibirya'daki işçi kamplarından serbest bırakıldıktan sonra İran'a göç eden binlerce Polonyalı'nın hikayesinin anlatıldığı "Kayıp Ağıt" filmiyle, 1983 yılında Polonya Cumhuriyeti'nin Üstün Hizmet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

    Haberler Dünya Son dakika: İranlı yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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