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    • 01.08.2020 19:43
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    'de 'ya yapılan insanlık ayıbına 114 yıl sonra özür geldi!

    ’nin kentinde, 1906 yılında Kongolu , 1 hafta süreyle maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutuldu. İnsanlık ayınına imza atan Bronx Hayvanat Bahçesi'ni yöneten dernek, 1906 yılında 'Afrikalı bir siyahı şempanzelerle sergilediği için' 114 yıl sonra özür diledi.

    Ota Benga'ya 114 yıl sonra özür!

    ABD'nin New York kentinde, 1906 yılında Kongolu Ota Benga, 1 hafta süreyle maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutuldu.

    İNSANLIK AYIBINA 114 YIL SONRA ÖZÜR!
    Hayvanat bahçesini gezen yüzlerce kişi, orangutanlarla birlikte maymun kafesinde yaşayan Kongolu Ota Benga'yı izledi. Yetkililer, 114 yıl geciken özrü basın açıklaması yaparak yayınladı.

    1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymunların ve orangutanların yaşadığı bölüme, Ota Benga adlı bir Afrikalı kapatılmış ve 1 hafta boyunca maymunlarla birlikte sergilenmişti. Bronx Hayvanat Bahçesi'ni yöneten Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS), 114 yıl sonra basın açıklaması yayımlayarak özür diledi.



    WCS Başkanı ve CEO'su Cristián Samper yayımladığı açıklamada "Birçok insanın ve neslin bu eylemlerden zarar görmesinden dolayı derinden pişmanlık duyuyoruz" dedi. Samper "Açık ve sistemik ırkçılığın devam ettiğini ve kurumumuzun bununla yüzleşmesi için daha büyük bir rol oynaması gerektiğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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