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    • 01.08.2020 23:48
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    'de Demokrat Kongre üyesi Raul Grijalva koronavirüse yakalandı

    Koronavirüsün merkez üssü haline gelen 'de Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden 'nın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

    ABD'de korona korkusu!

    Koronavirüsün merkez üssü haline gelen 'de Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden 'nın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Grijalva'nın İletişim Direktörü Geoff Nolan, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre doktorunun, Grijalva'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bildirimde bulunduğunu kaydetti.

    Grijalva'nın, salı günü Temsilciler Meclisindeki bir oturuma birlikte katıldığı Teksas Vekili Louie Gohmert'te Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini izole ettiğini bildiren Nolan, Demokrat vekilin test sonucunun bugün çıktığını belirtti.

    Nolan, Grijalva'nın durumunun iyi olduğunu ve hastalık belirtileri göstermediğini kaydetti.

    Grijalva ise yaptığı açıklamada, Kongrede maske kullanmayan Cumhuriyetçileri eleştirerek, "Kimseyi doğrudan suçlamak istemiyorum ama bu hafta içi olanlara baktığımızda bazı Kongre üyelerinin olanları ciddiye almadığını gördük." ifadesini kullandı.

    GOHMERT BEYAZ SARAY'DA TEST YAPTIRMIŞTI
    ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, çarşamba günü Twitter'dan paylaştığı videoda, sabah saatlerinde Başkan 'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için 'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtmişti.

    İlkinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü bildirmişti.

    Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.

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