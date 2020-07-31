Toplam vaka sayısının 14 bin 305'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 183 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı can kaybı sayısı 301'e çıktı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.