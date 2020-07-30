Kurbanlık fiyatlarına da değinen Suhne, "İnsanlar kurbanlık alabiliyor. Fiyatlar 400 bin (1325 TL) ile 600 Bin Suriye Lirası (yaklaşık 2 bin TL) arasında değişiyor." diye konuştu.

"SİVİLLERİN TERÖRİSTLERDEN KORUNMASI LAZIM"

5 yıl toprağından uzak kalmasının ardından ilk Kurban Bayramı'nı Tel Abyad'da kutlayamaya hazırlanan Muhammed Ucan da, "Ortam güzel ve istikrarlı olsa da, terör örgütünün bölgemize bombalı araçlar ve motosikletler göndererek çocukların bayram sevincini kana bulamasından endişeliyiz. Sivillerin teröristlerden korunması lazım." diye konuştu.