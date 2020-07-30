Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.07.2020 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2020 13:27
    ABONE OL

    Son dakika: 'da casusluk krizi: Ukrayna adına çalıştığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı

    Son dakika haberine göre, ’nın ’nda görevli bir askerî personelin ‘Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü’ gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

    Rusya'da casusluk krizi

    'nın 'nda görevli bir askerî personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (), Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu.





    VATAN HAİNLİĞİ SUÇLAMASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI
    İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya'nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi. 'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da casusluk krizi: Ukrayna adına çalıştığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri