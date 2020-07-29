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    • 29.07.2020 19:00
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    Başkanı : " yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz"

    Başkanı , merkezli uygulaması 'un yasaklanması konusunda henüz karar vermediklerini söyledi. TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.

    ABD Başkanı Trump'tan flaş tiktok kararı

    Başkanı , merkezli uygulaması 'un yasaklanması konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.

    Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için 'dan ayrılmadan önce Steven Mnuchin ile kameraların karşısına geçti.

    TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.

    Trump, bugün Facebook, Amazon, ve Google Üst Yöneticilerinin (CEO) ABD Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumu yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

    Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı seçenek var." diye konuştu.

    "ALMANYA BİZDEN YARARLANDI"
    Donald Trump, ABD'nin 'dan yaklaşık 12 bin askerini çekme kararına ilişkin ise "Almanya, ödemeleri konusunda ihmalci davranıyor. Almanya yıllarca bizden ve askerimizden yararlandı. Şimdi askerimizi çekiyoruz. Ödemelerini yapmaya başlayacaklardır." ifadesini kullandı.

    ABD'nin NATO'nun savunmasına en çok para harcayan ülke olduğunu belirten Trump, diğer ülkelere düşen ödemenin yüzde 2 yerine yüzde 4 olması gerektiğini vurguladı.

    RUSYA'YA "TALİBAN'A PARA TEKLİFİ" KONUSUNDA GÖZDAĞI
    ABR Başkanı Trump, 'nın 'daki ABD askerlerini öldürmeleri için 'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Birçok insan bu iddianın doğru olmadığını söylüyor ama Rusya bunu gerçekten yaptıysa çok sinirlenirim" şeklinde konuştu.

    Rusya'nın Afganistan müdahalesinde "bir servet ve birçok insanını kaybettiğini" söyleyen Trump, "Para teklifi iddiaları gerçekse gereken yanıtı veririz. Daha önce kimse, Rusya, Çin ya da konusunda benim kadar sert olmamıştı" ifadesini kullandı

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