Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.



Suriye'nin Resulayn ilçesindeki bir hastane yakınında bomba yüklü motosiklet patladı.





Patlamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı