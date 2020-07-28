Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin Resulayn ilçesindeki bir hastane yakınında bomba yüklü motosiklet patladı.
Patlamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı
Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı. Saldırının ardından bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.