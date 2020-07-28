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    • 28.07.2020 20:50
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    'nin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı

    'nin ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı. Saldırının ardından bölgede çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

    Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı

    'nin ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.

    Suriye'nin Resulayn ilçesindeki bir hastane yakınında bomba yüklü motosiklet patladı.


    Patlamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı

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