İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede meydana gelen bir "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı ve ardından Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurdu.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Son gelişmelerin, İsrail ordusunun, Lübnan Hizbullah örgütünün misilleme saldırılarını öngörerek kuzey sınırlarında teyakkuza geçtiği bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR!

İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gerilim hangi noktaya varacak? İsrail'in saldısırının arka planında ne var? İşte İsrail Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar ile ilgili detaylar...

İSRAİL BURADA NE HEDEFLEDİ?

A Haber'de soruları yanıtlayan AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz; "2011'de Suriye krizinin başladığı günlerden beri İsrail'in izlediği bir siyaset var. Suriye'nin güneyinde İsrail'in kuzeyinde İsrail'e hasmane tutum olduğunu dile getiren İsrail'in başta Hizbullah olmak üzere İran'a yakın grupların bulunmasını istemiyor, bunu da kırmızı çizgi olarak niteliyor. İsrail özellikle Suriye'de Rusya ile kurduğu mekanizma sayesinde, Suriye'ye istediği zaman hava saldırısı düzenliyor. Geçtiğimiz hafta da Şam'ın güneyinde bir bölgeyi vurmuştu İsrail ve orada da Esed saflarında yer alan İran'a yakın gruplardan hayatını kaybedenler olmuştu. Bunlardan birisi de Hizbullah üyesi idi. Hizbullah bununla ilgili intikam saldırısı düzenleyeceğine dair açıklamalar yapmıştı. Dün yaşanan hadise bunun bir devamı niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI SAVAŞA SEBEP OLUR MU?

Geçtiğimiz süreçte Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Boyraz, hem İsrail tarafı hem de Hizbullah tarafının bir savaş istemediğini dile getirdi. Hzibullah'ın Suriye'de Esed rejiminin uyanında bir savaşın içinde yer alması ve Lübnan'da ekonomik kriz nedeni ile bir savaş istemediğini belirtti. " İsrail'in ise önümüzdeki günlerde Hizbullah ve İran'a yakın grupların etkinliklerini devam ettirmemesi için hava saldırılarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.