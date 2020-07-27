Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici başkent Aden ve komşu kent Ebyen'de TİKA ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, iç göçmenler başta olmak üzere savaştan en çok zarar gören mahalleler, kadın sığınma evleri ve dezavantajlı durumdaki ailelerin asgari yaşamlarına destek vermek üzere 3 bin aileye yaklaşık 120 ton gıda malzemesi dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısı ile parça parça dağıtılan gıda kolilerinin dağıtım programına Mahalli İdareler Bakanlık Müsteşarı ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, Planlama Bakanlığı Ebyen İl Müdürü Şeyh Muhammed El-Eğberi ve Ebyen Valilik yetkilileri katıldı.

"VEFAKÂR TÜRK HALKI"