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    • 27.07.2020 16:24
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    : 'den 'a havanlı saldırı! sözcüsü uyardı: Evlerinizden çıkmayın

    haberine göre su, 'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

    İsrail'den Lübnan'a havanlı saldırı!

    - sınırında son günlerde tırmanan gerilim bugün yeni bir seviyeye yükseldi.

    İsrail su, sınırdaki Har Dov'da bir güvenlik olayı yaşandığını duyurdu. Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları için emir verilirken, özellikle açık alanlar ve tarlalara gidilmemesi istendi.

    Haaretz gazetesi, ordu birliklerinin ana yolları kapattığını aktarıyor. Anadolu Ajansı ise, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

    Lübnan kaynakları, İsrail ordusunun sözünü ettiği 'güvenlik olayı'nın Hizbullah militanları tarafından İsrail askerlerine Şeba bölgesinde düzenlenen saldırı olduğunu aktarıyor.

    Haaretz, söz konusu olayın Hizbullah'ın Pazar günü intikam yemini etmesinden sonra gerçekleştiğini bildiriyor. İran destekli Şii örgütün militanları, İsrail hava saldırısında öldürülmüştü.

    İsrail ayrıca Pazar günü bir insansız hava aracının Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıklamıştı.

    Beyrut yönetimi ise, İsrail'in 48 saat içinde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den Lübnan'a havanlı saldırı! Ordu sözcüsü uyardı: Evlerinizden çıkmayın
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