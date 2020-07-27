Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.07.2020 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2020 11:05
    ABONE OL

    'dan 'a destek açıklaması: "Mutlak destekle yanındayız"

    Parlamentosunun Malezya- Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rozman Isli, yazılı açıklamasında, 'ın 'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıları kınadığını belirterek, "Malezya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini mutlak suretle desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

    O ülke de Azerbaycan'a desteğini duyurdu!

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını esas alarak ile arasındaki ların çözüme kavuşması konusunda ülkesinin desteklerini vurgulayan Rozman, toprak bütünlüğünü sağlama çabalarında Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

    İslam İşbirliği Teşkilatının 14 Temmuz'da yayımladığı, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesine yönelik açıklamasını desteklediklerinin altını çizen Rozman, çatışmalarda vefat edenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

    ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

    Ermenistan su, 'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı..

    Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu..

    Haberler Dünya Malezya'dan Azerbaycan'a destek açıklaması: "Mutlak destekle yanındayız"
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri