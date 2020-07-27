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    • 27.07.2020 21:50
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    'da nedeniyle içki satışı 1 aylığına yasaklandı

    Doğu Afrika ülkelerinden 'da, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 ay süreyle satışı durduruldu. Kararı Devlet Başkanı duyurdu.

    Kenya'da alkol satışı 1 aylığına yasaklandı

    Devlet Başkanı , ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu geceden itibaren 1 ay boyunca ün satışına yasak getirildiğini duyurdu.

    Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının da 1 ay uzatıldığını belirten tta, "Eğer uygunsuz davranışlar yaygınlaşırsa yasakları yeniden koymakta tereddüt etmeyeceğimi söylemiştim. Bu nedenle Kenya Cumhuriyeti'nde restoranlarda önümüzdeki 30 gün boyunca alkollü içecek satışı yapılmayacak." dedi.

    Kenyatta, her vatandaşın virüsün yayılmasını önlemek için kişisel sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

    Ülkede şimdiye kadar 17 bin 603 Kovid-19 vakası görüldü, 280 kişi hayatını kaybetti.

    Haberler Dünya Kenya'da koronavirüs nedeniyle içki satışı 1 aylığına yasaklandı
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