



YUNANİSTAN'IN İHLALLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Yunanistan'ın son yıllarda uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna, AB hukuku ve düzenlemelerine ve Türkiye-AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı'na aykırı şekilde ülkesine ulaşan sığınmacıları kaydetmeden hem karada hem denizde Türkiye'ye geri itmesi, sığınmacılara işkence ve kötü muamele yapması, şahsi eşyalarına el koyması, sığınmacıların hayatlarını tehlikeye sokması ve hatta sığınmacıların ölümüne neden olması büyük tepki topluyor.

Edinilen bilgiye göre, son üç yılda Yunanistan'ın Türkiye'ye 70 binden fazla sığınmacıyı geri ittiği ifade ediliyor.

Yunanistan tarafından aleni şekilde yapılan geri itmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve insan hakları grupları tarafından sert şekilde eleştirildi ve soruşturma açılması talep edildi.

En son AP'deki Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE), Yunanistan'ın geri itmeleriyle ilgili Yunan bakanlardan açıklama istedi.

Yunanistan'ın AB ve uluslararası hukuka aykırı geri itme uygulamalarını kınayan AP milletvekilleri, Yunanlı yetkililerin ve AB'nin acilen söz konusu faaliyetler hakkında soruşturma başlatmasını talep etti.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da "Yunanistan sınırında sığınmacıların geri itildiğine ve ihlallere ilişkin çok sayıda raporlar bulunuyor. Geri itmeler AB hukukuna aykırıdır. Avrupa sınırlarımızı, değerlerimizi ihlal ederek koruyamayız. Yunanlı yetkililerden tüm yasa dışı faaliyetleri takip etmelerini ve gerekli soruşturmayı yürütmelerini talep ediyorum. Herkese iltica hakkı verilmeyebilir ama herkese değerlerimize uygun şekilde muamele etmeliyiz." çağrısında bulundu.