Adeta küçük çaplı bir ordu gibi görünen milisler sokaklarda da askeri nizam içinde yürüyüp göz dağı verdiler.

Çevrede eyleme destek veren bazı ABD'li vatandaşların milislere su dağıttığı görüldü.

Bir araya gelen NFAC milis grubunun üyesi olan göstericiler, Breonna Taylor'ın ölümünün araştırılması ve sürecin şeffaflaştırılması talebinde bulundu.

Yetkililerden soruşturmanın akıbeti hakkında şeffaf ve doğru bilgi isteyen göstericiler siz bu bilgileri vermezseniz neyle karşı karşıya olduğunuzu da bilemezsiniz şeklinde üstü kapalı bir tehditvari açıklama yaptılar.