FRANSIZLAR, ASKERİ DENİZ ÜSSÜ TAMAMLANANA KADAR LİMASOL LİMANI'NDA KONUŞLANACAK

Kıbrıs Rum tarafı, yeni limanlar tamamlanana kadar ise Limasol Limanı'nı Fransız savaş gemilerinin hizmetine sunacak. Fransa ayrıca Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Baf'taki hava üssünü helikopter hava üssü olarak kullanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, Kıbrıs Rum tarafında savaş helikopterleri başta olmak üzere her türlü hava imkânlarını kullanma olanağına sahip olacak. Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni üsler devreye girene kadar Baf Askeri Üssü'nü geçici olarak kullanmayı sürdürecek.