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    • 26.07.2020 00:58
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    'dan Lutiliğe (+) karşı hamle: Sözleşmesi’nden çekiliyor

    , Lutiliği (+) meşrulaştıran ve aile kurumunu yok etmeyi amaçlayan Sözleşmesi’nden çekiliyor. Hükümet ’nin zararlı ideolojik unsurlar içerdiğini açıkladı. Kadına şiddeti reklam için kullanan söz konusu sözleşme, sapkınlık olan Lutiliği (LGBT+) yeni nesile aşılayacağı öngörülüyor.

    Polonya'dan Lutiliğe karşı hamle

    Polonya, Türkiye'de de tartışma konusu olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. Hükümet İstanbul Sözleşmesi'nin zararlı ideolojik unsurlar içerdiğini belirtti.

    Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin, okullarda çocuklarda toplumsal cinsiyetin anlatılmasını öngörmesinin ailelerin haklarını ihlal ettiğini açıkladı.

    "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ZARARLI İDEOLOJİK UNSURLAR İÇERİYOR"

    Polonya Adalet Bakanı, gelecek hafta Çalışma ve Aile Bakanlığı'na talep göndererek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecini başlatacaklarını söyledi. Ziobro, "Sözleşme zararlı olarak gördüğümüz ideolojik unsurlar içeriyor" dedi.

    Aralarında Macaristan ve Bulgaristan'ın olduğu altı AB üyesi ise İstanbul Sözleşmesi'ni henüz onaylamış değil.
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