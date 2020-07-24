Pence'in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Büyükelçi Kılıç'tan yanıt geldi.

BÜYÜKELÇİMİZDEN PENCE'E CEVAP

Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.