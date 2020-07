Pence'in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Büyükelçi Kılıç'tan yanıt geldi.

BÜYÜKELÇİMİZDEN PENCE'E CEVAP

Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.

Dear Mr VP @Mike_Pence Hagia Sophia/Ayasofya Mosque will be open to people of all faiths to visit.Its historical mosaics will be preserved like the way they have been since the last 500 years by us.Can @Elpidophoros say the same thing about the Ottoman Muslim heritage in Greece?