Trump, liberal Demokratlar tarafından yönetilen ve "kontrolden çıkmış" şehirler olarak nitelendirdiği Chicago, New York, Baltimore, Philadelphia ve Detroit için, "Bu gibi büyük şehirlerin yok olmasına, ülkemizde bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz. Olanlara bakın hepsi liberal Demokratlar tarafından yönetiliyor" diye konuştu.

TRUMP'DAN FEDERAL KOLLUK KUVVETLERİNE ÖVGÜ

Portland'da çıkan olaylara da değinen Trump, "Federal kolluk kuvvetleri Portland şehrinde harika bir iş çıkardılar. Üç gündür oradalar ve kısa sürede gerçekten harika işler yapıyorlar" dedi. Başkan Trump, "Hükümetin her kademesinde seçilen yetkililerin en temel sorumluluğu, Anayasa haklarına saygı gösterirken vatandaşlarımızı güvende tutmaktır. Başkan Donald Trump, eyalet ve yerel yetkililerin bu kutsal sorumluluğu yerine getirmemesi halinde vatandaşlarımızı korumak ve güvenli, sağlıklı topluluklar sağlamak için harekete geçecek" ifadelerini kullandı.