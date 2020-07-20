Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.