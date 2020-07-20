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    • 21.07.2020 00:21
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    İşgalci , Katil rejiminin iddiasına göre 'a hava saldırısı düzenledi

    Halkını katleden ve milyonlarca linin mülteci olmasına sebep olan katil Beşşar rejimi, işgâlci 'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti 'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

    İşgâlci İsrail, Katil Esed'i mi vuruyor?

    Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti.

    Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer verildi.

    Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

    İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Esed rejimi, İsrail'in, 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

    İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
    Haberler Dünya İşgalci İsrail, Katil Esed rejiminin iddiasına göre Şam'a hava saldırısı düzenledi
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