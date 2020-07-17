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    • 17.07.2020 17:21
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    Son dakika: lideri Putin'den sınırında 150 bin askerle tatbikat emri

    Son dakika haberi... lideri , ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla 150 bin askerle tatbikat emri verdi. Onlarca silah sistemi, ve savaş gemisiyle sınırı yakınında düzenlenen tatbikatın görüntüsü basına servis edildi.

    Putin'den savaşa hazırlık emri
    lideri , ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla tatbikat emri verdi. Rusya 'ndan yapılan açıklamada, 150 bin askerin, 26 bin silah sisteminin, 414 askeri nın ve 106 savaş gemisinin tatbikatta yer aldığı belirtildi. Rus medyası, tatbikatın, 'askerlerin savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek' amacıyla yapıldığını duyurdu.



    Tatbikata ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tatbikatlar, birliklerin ciddi terörist tehditlerin devam ettiği Rusya'nın güneybatısında askeri güvenlik sağlama yeteneğini değerlendirmek ve Kavkaz-2020 stratejik komuta ve personel tatbikatı için yapıldı" dedi.

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırında 150 bin askerle tatbikat emri
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