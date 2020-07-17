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    • 17.07.2020 22:35
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    Bakanı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı 'dan görüşmesi

    Bakanı Muhammed , Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan 'la telefonda sınırındaki ları görüştü.

    İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarından kritik görüşme

    Bakanı Muhammed , Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan 'la telefonda sınırındaki ları görüştü.

    İran yapılan açıklamaya göre, Zarif, Bayramov'u yeni göreve atanması dolayısıyla kutladı.

    Açıklamada, "Zarif, Azeri ve Ermeni askerleri arasında çatışmalar ve hayatını kaybeden askerler nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Zarif, gerginliğin düşürülmesi için İran'ın arabuluculuğa hazır olduğunu yineledi." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'dan Ermenistan görüşmesi
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