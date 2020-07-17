Gelsenkirchen Belediyesi Basın Sözcüsü Oliver Schfer, yaptığı açıklamada, "Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, tüm şehirlere ve ilçelere 1 Ocak 1996 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında vatandaşlığı olan Almanlar için bu sorguyu yapma talimatı verdi. Ne yazık ki pişman olduğumuz bu durum Gelsenkirchen'de tepkiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

Türk kökenli arkadaşlarının da etkilendiğini aktaran Schfer, "Rahatsızlığı iyi anlayabiliyorum. Türk kökenli tek bir Alman, Gelsenkirchen'deki Alman pasaportunu kaybetmedi. Artık herkes açıklamalı ikinci bir mektup alıyor. Bu şekilde sorgu Gelsenkirchen'de durduruldu" dedi.

ALMANYA'DA 2000 YILINDAN İTİBAREN YENİ DÜZENLEMEYE GEÇİLDİ

Öte yandan Almanya'da 2000 yılından itibaren Alman vatandaşı olan Türkler, resmi makamlardan izin almadan tekrardan Türk vatandaşlığına geçmeleri durumunda Alman vatandaşlığını kaybediyor.