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    • 18.07.2020 00:24
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    , Devlet Başkanı'nın oğluna uyguladı

    () yönetimi, ülkesi Devlet Başkanı 'nın oğlu Ortega Murillo'nun da aralarında bulunduğu 2 kişi ve 2 şirketi listesine aldığını duyurdu.

    ABD'den o devlet başkanının oğluna yaptırım

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Nikaragua'da Ortega rejiminin yolsuzluk eylemlerine destek veren ya da bu eylemlerden yararlanan" kişilere yaptırım kararı aldıklarını vurguladı.

    Pompeo, Ortega Murillo'nun yanı sıra Jose Jorge Mojica Mejia ile Difuso Comunicaciones ve Mundo Digital isimli 2 şirketin yaptırım listesine alındığını vurguladı.

    Juan Carlos Ortega

    Söz konusu yaptırımlar ile bu kişi ve şirketlerin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'deki şahıs ve şirketlerle anlaşma yapmaları yasaklanacak.

    Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega

    Yaptırım listesine alınan Juan Carlos Ortega Murillo, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ile Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun 3. oğlu.
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