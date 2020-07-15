Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.07.2020 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 10:20
    ABONE OL

    Son dakika: Türk Konseyinden " Demokrasi ve " mesajı

    Son dakika haberine göre, , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj yayımladı. Bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini dile getiren Amreyev, benzeri olayların asla tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

    Türk Konseyinden 15 Temmuz mesajı

    , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Amreyev, mesajında, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasiye bağlılığının bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kazandığı demokrasi zaferinin ve Türk hükümetinin halkıyla beraber onurlu duruşunun yıl dönümünü idrak etmekteyiz." ifadesini kullandı.

    Bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini dile getiren Amreyev, benzeri olayların asla tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

    Amreyev, "Bu vesileyle tüm Türk dünyasının bölgemizdeki refah, barış ve beraberlik için hukuku ve demokrasiyi güçlendirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğini yinelemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Dünya Son dakika: Türk Konseyinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri